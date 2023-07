Calciomercato Roma: Sabitzer al Borussia Dortmund per 19 milioni di euro

Marcel Sabitzer al Borussia Dortmund, ci siamo. Il centrocampista austriaco, cercato da Tiago Pinto durante questa sessione di mercato per rinforzare la mediana a disposizione di José Mourinho, tornerà a giocare in Bundesliga. Come riferisce Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, Sabitzer firmerà nei prossimi giorni e sarà un'operazione da 19 milioni di euro, bonus inclusi.

Marcel Sabitzer to Borussia Dortmund from Bayern, here we go! ?⚫️ #BVB

€19m package agreed, add-ons also included. Long term deal ready — to be signed later this week if all goes to plan.

Man United decided against his return weeks ago. BVB, on it as @Plettigoal called. pic.twitter.com/RgbgmVlqSe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023