Trattativa avanzata per Ndicka, Morata rinnova con l'Atletico Madrid. Al via la vendita libera per gli abbonamenti 2023/24

Emergono importanti novità nella trattativa che potrebbe portare Ndicka alla corte di José Mourinho: contratto di 5 anni a 4 milioni netti a stagione. Intanto Frattesi dice sì alla Juve, ma i bianconeri devono trovare l'accordo con il Sassuolo. Per quanto riguarda le uscite il Celta Vigo non riscatterà Carles Perez, mentre in ottica attaccante Morata ha rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 2026. Intanto la Roma ha comunicato ufficialmente l'inizio della vendita libera per la campagna abbonamenti 2023/24, che nella fase 1 ha visto più di 36.500 tessere sottoscritte.

