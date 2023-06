Frattesi dice si alla Juve. Ma va convinto il Sassuolo

La Juventus ha apparecchiato la tavola a inizio settimana, per la precisione lunedì, quando il duo mercato formato da Calvo e Manna ha incontrato Carnevali e il Sassuolo per cominciare a parlare di mercato: la portata principale era e resta Frattesi. [...] Per la verità il corteggiamento del club bianconero nei confronti del centrocampista neroverde è iniziato molto prima, già da diversi mesi: adesso però si fa sul serio e qualcosa si è già mossa. Il giocatore avrebbe già un’intesa di massima sulle questioni contrattuali, tra ingaggio e durata dell’accordo, ma va convinto il Sassuolo e non sarà un’operazione semplice, dato che, Carnevali finora ha sempre tenuto alto il prezzo del cartellino almeno 30 milioni nei desideri del club emiliano.

(tuttosport)