Calciomercato Roma, gli agenti di Ndicka chiedono l'invio dei documenti: pronto un quinquennale da 2,8 milioni

Novità sull'affare che porterebbe Evan Ndicka alla Roma. Come rivelato dalla testata televisiva, gli agenti del classe '99 hanno chiesto alla società giallorossa l'invio dei documenti per arrivare alla conclusione del contratto che legherà il difensore franco ivoriano alla Roma per le prossime stagioni. Nonostante l'inserimento negli ultimi giorni da parte del Milan, il club capitolino resta dunque in vantaggio per l'ormai ex difensore dell'Eintracht Francoforte.

(Sky Sport)

La testata online aggiunge dei particolari sulle cifre dell'operazione: Ndicka e la Roma hanno un accordo per un quinquennale da 2,8 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il classe '99 intende mantenere la parola data a José Mourinho, anche se il Milan fa filtrare qualche spiraglio per un sorpasso al fotofinish sui giallorossi, che da parte loro ostentano però sicurezza.

(calciomercato.com)

