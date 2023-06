Calciomercato Roma: il Celta Vigo saluta Carles Perez. Non sarà riscattato

5 gol e 6 assist, in 38 presenze stagionali tra Liga e coppa, non sono bastati a Carles Perez per guadagnarsi il riscatto dal Celta Vigo. Ad annunciarlo con un tweet è la società spagnola che scrive come Carles Perez, Oscar Rodriguez e Haris Seferovic torneranno ai loro club d'appartenenza dopo la stagione trascorsa in Liga.

??????? ? Carles Pérez, Óscar Rodríguez y Haris Seferofić volverán a sus clubes de origen después de finalizar su etapa como cedidos en el #RCCelta Queremos agradecer su esfuerzo e implicación y desearles la mayor de las suertes en sus futuros profesionales y personales. — RC Celta (@RCCelta) June 9, 2023