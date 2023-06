Calciomercato, dalla Spagna: Morata rinnova fino al 2026 con l'Atletico

La suggestione Morata potrebbe spegnersi presto. Dalle indiscrezioni, alimentate via social anche dal dono di Dybala e la foto dei figli dello spagnolo vestiti di giallorosso, al rinnovo che, secondo quanto scrivono in Spagna, sarebbe stato firmato stamattina.

L'attaccante classe 1992 si è recato stamattina con il suo agente Juanma López al 'Metropolitano', casa dell'Atletico Madrid, per siglare il prolungamento, a cifre più basse rispetto a quelle finora percepito, fino al 2026. L'accordo, comunque, viene sottolineato come non precluda ad una partenza in prestito di Morata, anzi l'accordo lo rende possibile poiché il giocatore sarebbe entrato nell'ultimo anno di contratto e dunque senza possibilità di potersi trasferire a titolo temporaneo.

(marca.com)

