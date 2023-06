Dybala chiama, Morata sorride: i tifosi sognano

[...] Morata sarebbe ben contento di sbarcare nella capitale, vestire la maglia della Roma sotto la gestione di Mourinho e con il grande amico Dybala con cui trascorrerà anche una parte di vacanze. Proprio la Joya negli ultimi mesi ha parlato tanto con lui del club giallorosso, delle ambizioni dello Special One che ha deciso di restare a Trigoria per la squadra e i tifosi. E di come sarebbe bella anche una coppia d’attacco ricomposta dopo il periodo alla Juve. Insomma, una suggestione che sarebbe potuta diventare realtà con i soldi incassati dalla cessione di Abraham (con l’Aston Villa in trattativa avanzata) e l’aiuto del decreto crescita per il suo elevato ingaggio. Va ricordato che Morata ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Atletico fino al 2026, anche per un discorso legato a un possibile prestito con riscatto: quindi non è più in scadenza nel 2024 e la sua valutazione è sempre piuttosto elevata. Il motivo che frena la chiamata della Roma all’Atletico Madrid, e così sarà anche nelle prossime settimane se non dovessero esserci dei clamorosi risvolti sul mercato. Ad esempio l’idea di un prestito, con un obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni. [...]

(corsport)