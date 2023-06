Abbonamenti 2023/24: al via la vendita libera

Dopo i tanti sold-out della scorsa stagione, i tifosi della Roma hanno confermato ancora una volta il loro supporto nella fase 1 della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24, con più di 36.500 tessere sottoscritte in poco meno di un mese e vari settori completamente esauriti. Tramite un post su Twitter la società giallorossa ha ufficializzato l'inizio della fase 2 a partire dalle ore 16:00, nello specifico la vendita libera per chi non aveva sottoscritto l'abbonamento la scorsa stagione e quindi non aveva agevolazioni.

? IO SONO LA ROMA ? ?️ La Fase 2 è partita!

Abbonati ora ➡️ https://t.co/zNQKplkwOx#ASRoma pic.twitter.com/8s5xbJovqm — AS Roma (@OfficialASRoma) June 9, 2023