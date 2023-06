Mourinho: il rinnovo non è una priorità

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Il prolungamento non è una priorità di Mourinho. Con il club è stato ripristinato un contatto che ha portato alla conferma, perché Mourinho sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione, contatti legati alle strategie di rafforzamento, eventualmente a chiarimenti, ma questi contatti non hanno mai avuto come oggetto di discussione da priorità nell'ordine del giorno l'estensione dell'attuale accordo.

Si arriverà anche a parlarne, probabile, ma non si è andati oltre le ipotesi, per esempio per un anno in più, fino al 2025. La proprietà e Mourinho sono tornati a fiutarsi, ma si procede per gradi, per Mourinho in questo momento non è una priorità accelerare per il prolungamento. Mourinho è in vacanza ma resta operativo. In testa ha il 2023-24. Un passo alla volta. Poi si vedrà.



In the box - @augustociardi75