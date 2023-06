PRUZZO: "Investirei su Icardi" - BALZANI: "Proporrei lo scambio Ibanez-Morata"

Le voci e le indiscrezioni sulle prossime mosse di mercato della Roma ormai guidano pensieri e discorsi durante le trasmissioni radiofoniche a tinte giallorosse. Capitolo principale: l'attaccante. Non ha dubbi Roberto Pruzzo: "Io investirei gran parte del denaro su Mauro Icardi". Idea diversa da parte di Francesco Balzani: "Visto che Ibanez lo vuole l'Atletico proverei a intavolare lo scambio con Morata".

Augusto Ciardi, infine, parla di altri ruoli dove si aspetta "un guizzo, alla Roma da anni ormai non ci sono più operazioni del genere sul calciomercato".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Io investirei gran parte del denaro su Mauro Icardi. Se c’è una possibilità investirei tutto su un centravanti come lui perché credo sia arrivato il momento di farlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma mancano anche altre cose non solo un centravanti. Mourinho ha avuto delle rassicurazioni dai Friedkin, ma non sono “nomi”. La Roma non può acquistare grossi nomi, al massimo giocatori che piacciono a Mourinho (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bisogna aspettarsi dei guizzi da parte del direttore sportivo per alcuni ruoli, pescando giocatori prima che ci mettano le mani Real Madrid, Benfica e simili. Alla Roma da anni ormai non ci sono più operazioni del genere sul calciomercato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Visto che Ibanez lo vuole l'Atletico proverei a intavolare lo scambio con Morata. Mi giocherei tutto il budget? Sì ma avrei sistemato il ruolo principale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)