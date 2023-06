Smalling rinnova fino al 2025: "Voglio aiutare la Roma". Mercato: sì di Morata, contatti con Pereyra. Spinazzola: "Con Mou siamo più efficaci"

È la giornata di Chris Smalling, che rinnova il suo contratto con la Roma fino al 2025. "Sono molto felice di restare, voglio aiutare il club", ha dichiarato il difensore inglese. Soddisfazione anche da parte del general manager, Tiago Pinto: "Smalling rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa".

Ore calde anche sul fronte mercato: la Roma ha incassato il gradimento di Alvaro Morata, mentre si registrano dei contatti con l'entourage di Roberto Pereyra, che si libererà a zero dall'Udinese. Ai giallorossi, inoltre, è stato offerto Ellyes Skhiri, il quale si svincolerà dal Colonia. Novità anche in difesa, visto che torna di moda il nome di Nico Elvedi del Borussia Moenchengladbach, e in uscita, con la Roma che ha rifiutato una prima offerta da 5 milioni di euro del Celta Vigo per Carles Perez.

Rilevanti, infine, le parole di Leonardo Spinazzola durante la diretta Fanast Rft, su Discord. "Mourinho ha cambiato la mentalità a tutta la Roma. Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci", ha detto il numero 37 giallorosso.

