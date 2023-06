Nonostante l'arrivo di Ndicka, la Roma continua a monitorare il mercato dei difensori, visto anche l'infortunio di Kumbulla e la probabile partenza di Ibanez. Dalla Germania insistono su un interessamento dei giallorossi per Nico Elvedi, classe '96 del Borussia Monchengladbach con il contratto in scadenza il prossimo anno. Come scrive il quotidiano tedesco, infatti, la Roma avrebbe offerto 15 milioni per il difensore, sul quale ci sono stati anche timidi sondaggi dalla Premier.

(bild.de)

