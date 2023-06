Calciomercato Roma: sì Morata ai giallorossi. Nodo tempistiche e ingaggio, Juve in agguato

Emergono importanti novità per quanto riguarda il mercato in entrata giallorosso. Secondo il sito di calciomercato Mourinho avrebbe convinto sia Alvaro Morata che Davide Frattesi a sposare il progetto giallorosso. Il principale problema però risiederebbe nelle tempistiche, dato che la Roma deve aspettare il 1° luglio per formalizzare offerte definitive ed entrambi i giocatori sono tuttora cercati da numerose squadre.

Per quanto riguarda Morata, che da poco ha rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 2026 (con clausola rescissoria di 10 milioni), ci sarebbe stato già un dialogo con Mourinho e Dybala, con lo spagnolo che avrebbe accettato la proposta anche senza Champions League. Il giocatore metterebbe le esigenze della famiglia sopra tutto e gradirebbe perciò l'ipotesi Italia, escludendo di fatto le offerte arabe. Lo spagnolo inoltre non avrebbe problemi a ridursi l'ingaggio, con la Juventus che resta in agguato. Per Frattesi invece l'Inter avrebbe già un principio d'accordo, ma come nel caso della Roma i nerazzurri devono prima pensare alle uscite. Pinto avrebbe chiesto a Frattesi di aspettare, con la speranza che il 1° luglio sia ancora libero per sfruttare lo sconto del 30% previsto dalla clausola e l'inserimento dei giovani Volpato e Missori. L'Inter al momento sarebbe in vantaggio, con la Juventus pronta a rispondere.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE