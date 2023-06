L'attenzione della Roma al mercato degli svincolati ha portato Tiago Pinto a mettere le mani già su Aouar e Ndicka come primi rinforzi per la prossima stagione. Ma potrebbe non finire qui: dal 30 giugno, infatti, sarà libero da vincoli contrattuali anche Roberto Pereyra, 32enne dell'Udinese.

Ci sono stati contatti tra il General Manager romanista e l'entourage dell'argentino che in questa stagione ha segnato 5 gol e fornito 8 assist. L'ultimo incontro risale a 3-4 settimane fa.

LR24