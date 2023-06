Calciomercato Roma: offerto il centrocampista Skhiri

Il calciomercato giallorosso ha portato finora due colpi importanti a parametro zero come Aouar e N'Dicka, ma le cose potrebbero non finire qui. Secondo la rassegna stampa odierna sarebbe stato offerto a Tiago Pinto il centrocampista francese (naturalizzato tunisino) Ellyes Skhiri, già accostato alla Roma a maggio, che a fine mese si svincolerà dai tedeschi del Colonia. Classe 1995, il giocatore ha totalizzato nella sua ultima stagione 40 presenze e 8 gol in tutte le competizioni, ed è reduce da due mondiali con la propria nazionale. Un profilo d'esperienza e seguito dalla stessa scuderia di Scamacca.

(Il Messaggero/Gasport/Corsport)