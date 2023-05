Calciomercato Roma: giallorossi su Skhiri a parametro zero. Ci sono anche Rennes, Bayer Leverkusen e Siviglia

C'è anche la Roma tra le squadre che si sono informate riguardo la situazione di Ellyes Skhiri, difensore franco-tunisino di 28 anni, che a giugno lascerà il Colonia a parametro zero. Lo riporta l'esperto di mercato Fabrizio Roma, che spiega come il centrale classe '95 abbia attirato le attenzioni, oltre che dei giallorossi, anche di Rennes, Bayer Leverkusen e Siviglia.

Ellyes Skhiri will leave FC Koln as free agent at the end of current season. Tunisian international centre back is attracting interest on free move ?? #transfers

Rennes, Bayer Leverkusen, Sevilla and Roma are informed on conditions of the deal. pic.twitter.com/IS1cHZ5ZEy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023