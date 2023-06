CIARDI: "Scamacca non è una certezza" - BALZANI: "Mourinho ha convinto Morata: ora sta alla società"

"Per me Scamacca non è una certezza, ha dei colpi ma voglio un attaccante che faccia gol", questo il giudizio di Augusto Ciardi sull'attaccante del West Ham accostato alla Roma nelle ultime ore. "Ieri a Londra Mourinho ha incontrato Pinto dicendogli sostanzialmente di aver convinto Morata ad accettare la Roma quindi ora sta alla società concludere la trattativa", il racconto di Francesco Balzani.

"Per caratteristiche la Roma non ha né un Tielemans né un Frattesi, entrambi profili di questo tipo sarebbero graditi" il pensiero di Alessio Nardo.

Se fai buona cassa Zalewski si può cedere, non possiamo prendercela con lui se non ha certi ruoli nelle sue corde. Dovremmo capire dove riesce a migliorare, sia in difesa che in attacco. El Shaarawy ha sempre detto che a destra non ci vuole giocare, sulle fasce mi terrei solo lui (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per caratteristiche la Roma non ha né un Tielemans né un Frattesi, entrambi profili di questo tipo sarebbero graditi. L'unico vero jolly visto a Roma negli ultimi anni è stato Rodrigo Taddei, ha fatto ogni ruolo. Il problema della Roma è sulle fasce, Spinazzola ieri fa due affondi e sbaglia due volte il cross, lo dico con grande dispiacere (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la missione di Pinto a Londra fosse mirata soprattutto alla cessione di Kluivert. Poi c'è da sistemare la questione Ibanez, che è diventato la chiave del mercato dopo l'infortunio di Abraham. Partire prendendo due giocatori di spessore come Aouar e Ndicka è un buon punto di partenza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per me Scamacca non è una certezza, ha dei colpi ma voglio un attaccante che faccia gol. Scamacca ha un gran tiro da fuori, rappresenta un'operazione intelligente perché il West Ham sa che deve cederlo in prestito. Per lui è l'occasione della vita e c'è il parere positivo del mister (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri a Londra Mourinho ha incontrato Pinto dicendogli sostanzialmente di aver convinto Morata ad accettare la Roma quindi ora sta alla società concludere la trattativa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il West Ham un anno fa ha investito tanto su Scamacca, vedendo i numeri complessivi è un bad boy che in realtà ha una sola espulsione in carriera. Ha dei colpi incredibili, la mia idea è che se Ibanez interessa all'Atletico Madrid, bisogna ragionare sulla possibilità di Morata alla Roma. Serve anche un regista (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se dovesse arrivare Scamacca uno con le caratteristiche di Frattesi servirebbe tantissimo in rosa, purtroppo però il centrocampista sembra destinato ad andare all’Inter (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)