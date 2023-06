Calciomercato Roma, dalla Spagna: rifiutata un'offerta da 5 milioni del Celta Vigo per Carles Perez. I giallorossi ne vogliono 8

Il Celta Vigo vuole riportare definitivamente in Spagna Carles Perez e, dopo aver deciso di non esercitare il diritto di riscatto esercitato nell'accordo con la Roma, è tornato a trattare con i giallorossi. Come riporta la testata catalana, infatti, il club galiziano ha offerto 5 milioni di euro per il cartellino dell'ex Barcellona, ma la società capitolina ha rifiutato la proposta, chiedendone 8 per farlo partire il catalano e mostrandosi non disposta ad abbassare il prezzo. Per questo motivo, il Celta Vigo sta preparando una nuova offerta che si avvicini alla richiesta giallorossa.

(mundodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE