SMALLING: "Orgoglioso di poter restare alla Roma" (VIDEO)

Chris Smalling resterà alla Roma altri 2 anni e se rispetterà interamente il suo nuovo contratto fino al 2025 diventeranno 6 gli anni trascorsi nella capitale. Queste le parole dell'inglese nell'intervista ai canali ufficiali del club: "Se vivi e respiri Roma...vivo nel cuore di Roma e per me è una bellissima esperienza, così come per la mia famiglia. Capiamo cosa significhi Roma e la Roma, sto vivendo un bellissimo periodo della mia vita qui a Roma. Sono molto orgoglioso di poter restare qui e di continuare a vivere questa esperienza".

