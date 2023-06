Ndicka day: visite e firma fino al 2028 per il difensore. Mourinho-Chiffi, udienza rinviata al 22 giugno. Mercato: Pinto al lavoro per Scamacca

A Roma è stata la giornata di Evan Ndicka. Il difensore classe '99, arrivato a parametro zero dopo l'addio all'Eintracht Francoforte, è sbarcato alle ore 12:30 all'aeroporto di Ciampino, prima di effettuare le visite mediche di rito e di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2028.

Sul fronte mercato, da registrare anche alcune novità sulla trattativa che riporterebbe Gianluca Scamacca nella capitale: la Roma vorrebbe prenderlo in prestito secco o con diritto di riscatto vincolato alla qualificazione alla prossima Champions League, mentre il West Ham vorrebbe inserire l'obbligo. Ai giallorossi, inoltre, piacciono l'esterno Wilfried Singo del Torino e il difensore centrale Jarrad Branthwaite dell'Everton.

Giornata importante, infine, anche per quanto riguarda il caso Mourinho-Chiffi: il Tribunale Federale Nazionale, riunitosi in relazione al deferimento del tecnico della Roma, non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento, ha rinviato l'udienza a giovedì 22 giugno.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

IN THE BOX - FANTOZZI NON VA IN PENSIONE

ITALIA, PELLEGRINI: "IO E IMMOBILE GRANDI AMICI ANCHE SE HA SCELTO LA SQUADRA SBAGLIATA..."

ITALIA U21, BOVE TRA I 23 CONVOCATI PER L'EUROPEO (FOTO)

ABBONAMENTI COPPE 2023/24: VENDITA AL VIA IL 14 GIUGNO ALLE ORE 16 (COMUNICATO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

