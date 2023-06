Calciomercato Roma: Singo verso l'addio. Oltre alla Juve, anche giallorossi e Inter sull'esterno

Nelle ultime ore il rapporto tra Singo e il Torino è arrivato a un punto di ritorno, con l'assenza di un accordo per rinnovare il contratto in scadenza tra soli 12 mesi. Si è scritto di un forte interessamento della Juventus ma il sito specializzato smentisce l'esistenza di un accordo tra le parti già.

L'intenzione di Urbano Cairo, però, sarebbe quella di scatenare un’asta tirando dentro anche Roma e Inter, club che hanno dimostrato un interesse per Singo. Entrambe, però, dovranno prima fargli posto: nell'Inter con la cessione di Dumfries, nella Roma cercando un acquirente per Karsdorp. La speranza, per il Torino, è che anche dall'Inghilterra gli interessamenti possano farsi più concreti.

(calciomercato.it)

