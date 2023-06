Ciampino: alle 11.45 sbarca Ndicka. Poi visite mediche e firma fino al 2028

Ndicka è pronto a diventare un giocatore della Roma. Dopo Aouar, Tiago Pinto piazza un colpo anche nel reparto arretrato vincendo la concorrenza per il centrale classe 1999 che arriva a parametro zero dall'Eintracht Francoforte. Alle 11.45 Evan Ndicka atterrerà a Ciampino per espletare le ultime formalità che lo renderanno definitivamente un giocatore della Roma.

Ad anticipare la notizia su Twitter, prima che venisse confermata da Trigoria, il giornalista Gianluca Di Marzio aveva svelato come Ndicka fosse in partenza proprio in questi minuti per raggiungere la capitale. Per poi aggiungere altri dettagli: in giornata svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà per 5 anni alla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

