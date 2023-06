Mourinho-Chiffi: il Tribunale boccia il patteggiamento. Udienza rinviata al 22 giugno

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, riunitosi oggi in relazione al deferimento del tecnico della Roma José Mourinho, non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata, ha rinviato l'udienza a giovedì 22 giugno al fine di consentire alle parti di trovare un nuovo accordo. Così in una nota della Federcalcio.

Il tecnico giallorosso era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma.