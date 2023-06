Calciomercato Roma: Pinto vuole Scamacca in prestito secco o con riscatto vincolato alla Champions, il West Ham chiede l'obbligo

La Roma sembra aver messo la freccia per Gianluca Scamacca e ha superato la concorrenza del Milan. Tiago Pinto incontrerà a Londra gli agenti del calciatore tra giovedì e venerdì ed è intenzionata a formulare un'offerta al club inglese. Il gm giallorosso sarebbe pronto a offrire un prestito secco o vincolato alla qualificazione in Champions League, mentre il West Ham vorrebbero da subito l’obbligo. Nel caso in cui arrivasse Scamacca, sfumerebbe la pista Alvaro Morata, che rimane l'obiettivo principale di José Mourinho.

(calciomercato.com)

