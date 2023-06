CIARDI: "Scamacca? Preferisco altri profili"- BALZANI: "Ma lui non esclude Morata"

Il nome di Gianluca Scamacca, stando al bollettino odierno, è quello con le valutazioni maggiormente in rialzo nella corsa al nuovo centravanti della Roma. Un profilo, però, che non sembra mettere tutti d'accordo. A cominciare da Alvaro Moretti: "Alla Roma serve un giocatore da 25 gol e Scamacca non è uno di questi". Aggiunge Riccardo Trevisani: "Il giocatore è valido ma cercherei profili più affidabili di testa, ha cambiato 3 procuratori in 2 anni…".

"Io prenderei Morata", la preferenza di Matteo De Santis. Con Francesco Balzani che specifica: "Scamacca non preclude assolutamente un eventuale arrivo di Morata".

Scamacca? Ben venga, ma forse c’era da aspettarsi qualcosa in più (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma serve un giocatore da 25 gol, questo dicono i numeri, e Scamacca non è uno di questi (ALVARO MORETTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Lo ammetto senza problemi: io andrei su altri profili rispetto a Scamacca (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Scamacca sta spingendo tantissimo per venire alla Roma, il West ham vorrebbe l’obbligo di riscatto mentre la Roma no. Detto ciò è un'operazione che potrebbe chiudersi positivamente, ci tengo ad aggiungere che Scamacca non preclude assolutamente un eventuale arrivo di Morata (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi piacerebbe Aurnatovic tra i nomi usciti ma secondo me non sarebbe l’ideale. Tra gli altri, io prenderei Morata (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vedere a giugno gli arrivi di Aouar, Ndicka e una punta mi darebbe l’idea di una società molto organizzata. Tante volte abbiamo parlato di Pinto ma a quel punto mancherebbe solo un esterno. Scamacca? Il giocatore è valido ma cercherei profili più affidabili di testa, ha cambiato 3 procuratori in 2 anni… (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)