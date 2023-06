L'Everton dovrà decidere cosa fare con Jarrad Branthwaite, difensore classe 2002 che in questa stagione è stato in prestito al Psv. Come scrive il quotidiano inglese, sono diversi i club ad aver messo gli occhi sull'inglese che ha raccolto 37 presenze, tra campionato e coppe, con la maglia degli olandesi. Tra queste squadre c'è anche la Roma che potrebbe pensarci in caso di addio di Ibanez.

(dailymail.co.uk)

