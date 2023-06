Mourinho incontra l'Al-Ahli, Pinto vola a Londra per Scamacca e cessioni. Kluivert piace al Bournemouth, Volpato a un passo dal Sassuolo

Giornata di calciomercato intensa per la Roma e Tiago Pinto, con l'obiettivo primario di vendere per ricavare i 30 milioni necessari entro la fine di giugno. A tal proposito è in fase avanzata la cessione di Kluivert al Bournemouth e di Volpato al Sassuolo, mentre il Tottenham è in vantaggio sulle concorrenti per Roger Ibanez. In entrata invece Llorente torna di moda per la difesa, mentre per Scamacca il West Ham valuta la cessione a titolo definitivo. In giornata poi c'è stato un incontro importante tra Mourinho e il presidente dell'Al-Ahli, col portoghese che ha ribadito di voler restare nella capitale.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - ROMA, LLORENTE DI RITORNO MOLTO PIÙ DI UN'IDEA

CALCIOMERCATO ROMA: PER IBANEZ PINTO VUOLE 25 MILIONI. TOTTENHAM IN VANTAGGIO SULL'ATLETICO, WEST HAM SULLO SFONDO

CALCIOMERCATO ROMA: PRONTI 10-12 MILIONI PER CAKIR, CONCORRENZA DEL GALATASARAY. IL TURCO AFFIANCHEREBBE RUI PATRICIO

TURCHIA, CELIK: "SIVIGLIA-ROMA? MANCA UN RIGORE PER NOI. PROVEREMO A VINCERE L'EUROPA LEAGUE L'ANNO PROSSIMO (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: VOLPATO A UN PASSO DAL SASSUOLO. PROSEGUE LA TRATTATIVA CON I NEROVERDI ANCHE PER MISSORI

CALCIOMERCATO ROMA: MOURINHO HA INCONTRATO IL PRESIDENTE DELL'AL-AHLI

CALCIOMERCATO ROMA: SETTIMANA PROSSIMA L'UFFICIALITÀ DI NDICKA. CALCIATORE CONVINTO DALLE CHIAMATE DI MOURINHO E RYAN FRIEDKIN

CALCIOMERCATO ROMA: IN FASE AVANZATA LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO DI KLUIVERT AL BOURNEMOUTH. OFFERTA ANCHE DEL LIPSIA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: IL WEST HAM VUOLE CEDERE SCAMACCA A TITOLO DEFINITIVO. SPUNTA L'INSERIMENTO DI KARSDORP COME CONTROPARTITA

STADIO ROMA, GUALTIERI: "PRONTO NEL 2027 SE ITER SARA RISPETTATO"

ABBONAMENTI: STACCATE OLTRE 39MILA TESSERE PER IL CAMPIONATO. OGGI IL VIA LA VENDITA PER LE COPPE, GIA PIU DI 4MILA CONFERME

CALCIOMERCATO ROMA: PINTO IN SERATA A LONDRA PER SCAMACCA E VALUTARE LE USCITE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24