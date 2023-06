Abbonamenti: staccate oltre 39mila tessere per il campionato. Oggi al via la vendita per le coppe, già più di 4mila conferme

I tifosi giallorossi hanno già sottoscritto oltre 39.000 tessere per la prossima stagione di Serie A, compresi i posti nei settori premium. Un vero successo, prendendo in considerazione i dati dello scorso anno che contano 36.000 abbonati. Alle 16.00 di oggi è partita la vendita, per i soli abbonati Serie A 23/24, del mini abbonamento per le coppe che comprende come lo scorso anno le tre gare casalinghe del girone di Europa League e l'ottavo di finale di Coppa Italia. Dopo poco più di due ore sono stati venduti già più di 4000 abbonamenti.