Calciomercato Roma: in fase avanzata la cessione a titolo definitivo di Kluivert al Bournemouth

La Roma è vicina a cedere Justin Kluivert al Bournemouth. Lo riporta la testata specializzata nel calciomercato, spiegando come la trattativa per la cessione a titolo definitivo in Inghilterra del classe '99, rientrato dal prestito al Valencia, sia in fase avanzata. L'addio dell'olandese, che dovrebbe concretizzarsi in pochi giorni, consentirebbe ai giallorossi di incassare una parte dei 30 milioni di euro necessari entro la fine di giugno per il settlement agreement firmato con l'Uefa.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE