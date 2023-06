Calciomercato Roma: per Ibanez Pinto vuole 25 milioni. Tottenham in vantaggio sull'Atletico, West Ham sullo sfondo

È Roger Ibanez il giocatore scelto dalla Roma per far quadrare i conti entro il 30 giugno. Lo rivela la testata specializzata nelle trattative, spiegando come il general manager giallorosso Tiago Pinto sia costretto ad abbassare leggermente la valutazione del brasiliano a 25-28 milioni di euro, a causa dei tempi stretti per cederlo.

Sul difensore c'è il Tottenham, che è in vantaggio con l'Atletico Madrid, club con cui sono ripresi i contatti dopo un primo sondaggio a gennaio, visto anche l'interessamento della Roma per Alvaro Morata. Una terza pretendente potrebbe essere il West Ham, con cui Pinto parlerà in queste ore per provare a chiudere l'operazione legata all'arrivo di Gianluca Scamacca nella Capitale.

(calciomercato.com)

