Stadio Roma, Gualtieri: "Pronto nel 2027 se iter sarà rispettato"

RETE ORO - Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha rilasciato un'intervista nel corso della trasmissione 'Amministratori e cittadini' e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla nascita del nuovo stadio giallorosso nella zona di Pietralata. Ecco le sue parole: "È possibile avere lo stadio terminato nel 2027 per il centenario della Roma se si continuerà nel rispetto dei tempi. Siamo ansiosi di vedere il progetto definitivo, che aspettiamo a breve. È un investimento integralmente privato per uno stadio che ci aiuta a riqualificare un quadrante con parchi, ciclovie e percorsi ciclopedonali in un’area in cui oggi non c’è nulla, con una fermata della metro che nessuno usa perché non ci sono luoghi da raggiungere. Il paradosso è che, invece, oggi c’è uno stadio dove la metro non c’è e si creano ingorghi. Con questo progetto portiamo lo stadio in un luogo dove già ci sono i trasporti pubblici e aiutiamo la riqualificazione di quadrante al posto di una landa desolata che diventerà uno dei poli più belli e vivaci di Roma".