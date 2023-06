Calciomercato Roma: Volpato a un passo dal Sassuolo. Prosegue la trattativa con i neroverdi anche per Missori

Il futuro di Cristian Volpato è ancora in bilico, ma la sua prossima squadra potrebbe essere il Sassuolo. Il classe 2003 è seguito con grandissimo interesse dalla società neroverde e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'accordo con la Roma sarebbe davvero a un passo. La sua cessione aiuterebbe il club giallorosso ad avvicinarsi ai 30 milioni di plusvalenze da ottenere entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla UEFA.

(La Repubblica)

Roma e Sassuolo sono in costante contatto non solo per Cristian Volpato, ma anche per Filippo Missori. Secondo quanto riferito dal sito dell'esperto di calciomercato, la trattativa per il terzino destro classe 2004 va avanti.

(gianlucadimarzio.com)

