Calciomercato Roma: Pinto in serata a Londra per Scamacca e valutare le uscite

Continua il lavoro intenso di Tiago Pinto in chiave calciomercato, con l'obiettivo di cedere per ricavare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Il general manager, come scritto dall'esperto di calciomercato, sarà a Londra questa sera dopo le visite di Ndicka per pianificare eventuali uscite e vari appuntamenti per Scamacca. L'attaccante sarebbe quindi tra gli obiettivi per l'attacco giallorosso dopo l'infortunio di Abraham contro lo Spezia. Per le cessioni invece il portoghese starebbe pensando a Kluivert, che piace al Bournemouth ma non solo, Volpato e Missori, che interessano al Sassuolo.

(gianlucadimarzio.com)

