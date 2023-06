PRUZZO: "Serve un attaccante da almeno 20 gol, Scamacca può essere un rischio" - CORALLO: "Per Ibanez non scenderei sotto i 30 milioni"

La Roma continua a essere molto attiva sul mercato e dopo Aouar e Ndicka va a caccia di un nuovo centravanti. Proprio di questo tema si parla durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale e Roberto Pruzzo ha espresso il suo parere su Scamacca, il nome più caldo del momento: "Alla Roma serve un attaccante che ti garantisca almeno 20 gol e Scamacca non so quanto possa essere una certezza". Andrea Corallo, invece, si sofferma sulla cessione di Ibanez: "Non scenderei sotto i 30 milioni".

La Roma ha chiesto al Psg Marco Verratti, vuole ripetere l'operazione fatta per Wijnaldum in prestito con diritto. I francesi hanno offerto Paredes. La Roma aveva già venduto Abraham all'Aston Villa per 30 milioni, poi è saltato tutto per l'infortunio. L'inglese rientrerà a novembre 2023. Pinto è a Londra per Scamacca e per cedere Ibanez almeno a 30 milioni (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma serve un attaccante che ti garantisca almeno 20 gol e Scamacca non so quanto possa essere una certezza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Scamacca? Vuol dire che non ci sono idee chiare. Per me non è un granché (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È fisiologico che, nonostante gli arrivi di Aouar e Ndicka, l’argomento principale dei tifosi sia sempre Mourinho. Dopo la finale di Europa League sarebbe stato opportuno che i Friedkin rilasciassero delle dichiarazioni. Non penso che la Roma andrà a spendere 10-12 milioni per un portiere (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per Ibanez la Roma deve chiedere 35 milioni, non scenderei sotto i 30. Scamacca e Morata sono due occasioni, con il loro acquisto l’attacco giallorosso sarebbe molto interessante (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Kluivert mi sembra un giocatore alla Abraham, ha bisogno di essere coccolato per rendere al massimo. Penso che la Roma, dopo Aouar e Ndicka, acquisterà un attaccante e un esterno. Se ci fosse la possibilità, prenderei anche un portiere (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Morata ha numeri interessanti, anche se non è il bomber da 20/25 gol. Ha un bagaglio tecnico straordinario e grande esperienza internazionale, è il tipo di giocatore con cui puoi fare un progetto di 2/3 anni. Con lui si potrebbe costruire una squadra che lotta per lo scudetto. Sarebbe una buona soluzione come centravanti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Renato Sanches è un profilo interessante che è stato offerto a molte squadre tra cui anche la Roma. I giallorossi si sono comportati molto bene sul mercato perché a tutti gli effetti hanno preso giocatori più forti di quelli che c’erano: Ndicka è meglio di Ibanez, Aouar è meglio di Camara ed eventualmente Scamacca sarebbe meglio di Belotti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)