Media day a Trigoria, Mourinho indica la strada: "Conta solo la finale, poi si vedrà". Abbonamenti, raggiunta quota 18mila

Giornata di interviste per José Mourinho e i giocatori della Roma. Come disposto dall'UEFA, oggi il club giallorosso si è aperto alla stampa per il 'Media Day'. Diversi gli interventi dei tesserati della Roma: hanno infatti rilasciato dichiarazioni lo Special One, Abraham, Zalewski, Cristante, El Shaarawy e Matic. Il tecnico ha ribadito il concetto principale in casa romanista: adesso conta la finale, per il futuro ci sarà tempo. Poche speranze di vedere Dybala dall'inizio la notte di Budapest, ci sarà invece capitan Pellegrini, assente però sabato. El Shaarawy ha rilasciato una battuta sul suo futuro, dicendo che lui e la società parleranno del contratto alla fine della stagione. Novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti: già raggiunta quota 18mila.

I LINK AGLI ARTICOLI PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

SIVIGLIA-ROMA, MOURINHO: SQUADRA TRA TRA LE TOP CHE HO ALLENATO A LIVELLO UMANO" - MATIC: "IL MISTER PUÒ FARE LA DIFFERENZA" - CRISTANTE: "CARICHI" - EL SHAARAWY: "MOU SPECIALE PERCHÈ VINCENTE" - ZALEWSKI: "ABBIAMO LA TESTA GIUSTA" - ABRAHAM: "UN SOGNO VINCERE ANCORA" (VIDEO)

FIORENTINA-ROMA: ARBITRA AYROLDI

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "NON CONTANO FUTURO O CHAMPIONS, VOGLIAMO SOLO GIOCARE LA FINALE. DYBALA? SARO FELICE SE POTRA GIOCARE 15 O 20 MINUTI" (FOTO E VIDEO)

INSTAGRAM, RELAX PER MOURINHO E SQUADRA A TRIGORIA: "IL GRANDE BARBECUE GIALLOROSSO" (FOTO)

FOTO - TRIGORIA: OUT DYBALA E PELLEGRINI, INDIVIDUALE PER SPINAZZOLA E KARSDORP

SIVIGLIA, MENDILIBAR: "CON O SENZA DYBALA NON CAMBIERA IL NOSTRO STILE" - RAKITIC: "AVREI VOLUTO LAVORARE CON MOURINHO" - GOMEZ: "SPERO CHE DYBALA E SPINAZZOLA CI SIANO"

DALLA FRANCIA: IL PSG PUNTA LUIS ENRIQUE

ABBONAMENTI 2023/2024: RAGGIUNTA QUOTA 18MILA. DALLE 18:00 È POSSIBILE RINNOVARE O ACQUISTARE UN NUOVO ABBONAMENTO

IN THE BOX - L'AMATO MAGGIO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24