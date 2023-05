FIORENTINA-ROMA: arbitra Ayroldi

Tra la Roma e la finale di Europa League, c'è di mezzo il penultimo turno di campionato che vedrà la squadra giallorossa in trasferta a Firenze. L'arbitro della sfida sarà Ayroldi, con Peretti e Lombardo come assistenti. Il IV uomo designato, invece, è Manganiello, con Maresca e Piccinini, rispettivamente Var e Avar, a completare la squadra arbitrale per sabato pomeriggio.

SAMPDORIA – SASSUOLO Venerdì 26/05 h. 20.45

MERAVIGLIA

MIELE D. – GUALTIERI C.

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: ABBATTISTA

SALERNITANA – UDINESE Sabato 27/05 h. 15.00

BARONI

MARCHI – VIGILE

IV: COSSO

VAR: DI MARTINO

AVAR: MUTO

SPEZIA – TORINO Sabato 27/05 h. 15.00

GUIDA

TEGONI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARINI

FIORENTINA – ROMA Sabato 27/05 h. 18.00

AYROLDI

PERETTI – LOMBARDO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: PICCININI

INTER – ATALANTA Sabato 27/05 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – BERTI

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: ABISSO

H. VERONA – EMPOLI h. 12.30

CHIFFI

BINDONI – COLAROSSI

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00

MARCENARO

BRESMES – TRINCHIERI

IV: MASSA

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

MONZA – LECCE h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – CECCONI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

LAZIO – CREMONESE h. 18.00

GIUA

GALETTO – ROSSI L.

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

MARIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI