FOTO - Trigoria: out Dybala e Pellegrini, individuale per Spinazzola e Karsdorp

Il "Fulvio Bernardini" questa mattina ha aperto le porte per il Media Day dell'Uefa: dopo l'allenamento odierno José Mourinho in conferenza stampa e i giocatori in mixed zone hanno parlato con i cronisti in vista della finale di Europa League contro il Siviglia in scena il 31 maggio a Budapest. Questa mattina Dybala e Pellegrini non si sono allenati col gruppo a Trigoria (problemi alla caviglia per il capitano), mentre Karsdorp e Spinazzola hanno lavorato individualmente. Gli scatti della seduta mattutina aperta alla stampa a due giorni dalla sfida di campionato con la Fiorentina prima della finale: