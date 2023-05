Trigoria: out Dybala e Spinazzola. Fuori anche Pellegrini per un problema alla caviglia (FOTO)

DA TRIGORIA MDR - E' in programma oggi l'Uefa Day con cui la Roma, nel rispetto dei protocolli europei, apre le porte del proprio centro sportivo per permettere ai giornalisti di assistere alla seduta di allenamento quando mancano 6 giorni alla finale di Europa League. A seguire, alle 13, Mourinho parlerà in conferenza stampa.

11.15 - Come viene fatto sapere, Pellegrini non è in gruppo per dei problemi alla caviglia.

11.05 - Non figurano con il resto del gruppo, per ora, Dybala, Pellegrini e Spinazzola.

11.00 - I giocatori cominciano a guadagnare l'ingresso del campo Testaccio. Simpatico siparietto all'arrivo del team manager Cardini con Mourinho che gli si rivolge così: "Che fai in campo?!? Vai via...".