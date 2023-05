Siviglia-Roma, MOURINHO: "Squadra tra le top che ho allenato a livello umano" - MATIC: "Il mister può fare la differenza" - CRISTANTE: "Carichi per la finale" - EL SHAARAWY: "Mou speciale perché vincente"

A seguito del 'Media Day' organizzato dall'Uefa che ha permesso ai giornalisti di seguire la seduta d'allenamento in mattinata a Trigoria, diversi calciatori si sono fermati ai microfoni per raccontare le loro sensazioni a meno di una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia:

MATIC a SKY SPORT

"Una finale è una finale, è una grande partita che non vediamo l'ora di giocare. Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra ma anche noi abbiamo grandi qualità". Nemanja Matic racconta le sensazioni in casa Roma in vista della finale di Budapest di mercoledì prossimo. "Non è facile arrivare in una finale, ci riescono solo le grandi squadre - continua - Vediamo come finisce però andremo a giocarcela con fiducia. Mourinho? Mourinho è sempre Mourinho, ha grande esperienza di queste partite e trasmette la sua energia alla squadra. Questo può fare la differenza".

Nella Roma è ancora in dubbio Dybala. "Se ce la farà? Non lo so, dovete chiederlo allo staff medico, vediamo, io spero che possa giocare, è molto importante per noi, ha grandi qualità". Poi una battuta sul suo impatto con l'Italia: "La serie A è difficile, ha squadre con qualità, è diversa dalla Premier dove si attacca di più ma non è facile giocare qui".

CRISTANTE a SKY SPORT

Le sue sensazioni in vista della gara di Budapest: "E’ bello arrivare a queste partite, siamo carichi".

Sentite di rappresentare i valori della Roma?

"Penso di sì, sono un po’ di anni che siamo qui. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista"

Come ti immagini la partita col Siviglia?

"Squadra di altissimo livello, che arriva dalla Champions League. Adesso abbiamo un’altra partita tra due giorni e dobbiamo fare quella al massimo"

MOURINHO a SKY SPORT

Quindi Mourinho: "Tirana è storia, è lì e resta nella memoria. Questa finale invece dobbiamo ancora giocarla e vogliamo farlo, peccato non sia già domani ma mercoledì arriva veloce".

Sul Siviglia: "E' una squadra che vince sempre l'Europa League, che viene dalla Champions, forte, non dobbiamo nasconderlo ma abbiamo le nostre qualità, anche i nostri problemi che cerchiamo sempre di nascondere. Andiamo là e dopo vediamo, Budapest è bella, lo stadio di Budapest è bello ma non andremo lì in vacanza".

Mou fa anche il punto sull'infermeria: "Pellegrini è recuperabile ma a Firenze non lo rischieremo, Spinazzola è in dubbio ma spero di recuperarlo per la finale. Dybala? Da Paulo non mi aspetto niente, se potesse andare in panchina e aiutare come contro il Feyenoord sarebbe già positivo".

Sul rapporto con la squadra

"Non sarà sicuramente la rosa più forte o con più qualità con cui ho lavorato ma ogni anno che passa tu capisci che il lato umano è sempre più importante e sotto quel punto di vista questa squadra è tra le top di quelle che ho allenato"

EL SHAARAWY a SKY SPORT

"Abbiamo avuto tanti infortuni, tanti giocatori fuori ruolo, è stato un percorso difficile, non è stato semplice arrivare fin qua. Ma ce la siamo guadagnata e ora manca il passo più importante". Così Stephan El Shaarawy, ai microfoni di Sky Sport, nel media day dedicato alla finale di Europa League fra Roma e Siviglia del 31 maggio a Budapest. "Il Siviglia è una squadra forte, che ha storia, tantissima esperienza, non sarà semplice", aggiunge il Faraone, che di Mourinho dice: "E' un vincente, ha una mentalità vincente e cerca di trasmetterla in ogni partita, specie in quelle più delicate. È in grado di tirarci fuori qualcosa in più e questo ha fatto la differenza nella sua carriera". E sul suo futuro: "Ne discuteremo dopo il finale di stagione".