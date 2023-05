SABATINI: "Mourinho non troverà contratti migliori" - FELICI: "La finale senza Dybala è un gran problema"

L'attesa per la finale di Europa League contro il Siviglia ha ormai preso l'attenzione di tutti i tifosi giallorossi. La Roma ha ottenuto un risultato importantissimo, raggiungendo la seconda finale europea consecutiva, e ovviamente nelle varie frequenze radiofoniche romane si sta cercando di capire in quali effettive condizioni i giallorossi arriveranno alla sfida di Budapest. "Mourinho è estremamente sincero quando parla di Dybala", è il pensiero di Antonio Felici. "A Firenze non farei giocare nessuno dei giocatori che possa affaticarsi" è l'opinione di Alessandro Vocalelli. Secondo Roberto Maida invece: "Se la Roma dovesse perdere la finale non sarebbe una stagione negativa".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Per quanto riguarda il futuro di Mourinho, bisogna aspettare. La finale di mercoledì è importantissima (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è il re di Roma in questo momento, non penso riesca a trovare contratti migliori in giro. La Roma sta facendo un campionato dignitosissimo considerando gli infortuni, l’annata è positiva e di certo i meriti sono anche di Mourinho (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che Mourinho sia estremamente sincero quando parla di Dybala. Dalle sue parole le speranze di vederlo almeno 15-30 minuti si affievoliscono e questo cambia tutto perché affrontare la finale senza Dybala significa preparare un altro tipo di partita, è un gran bel problema. Nelle parole di Mourinho non ho sentito esplicitamente un commiato però io ho la sensazione che lui abbia le idee molto chiare su quello che farà (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sulla cena tra Mourinho e Souloukou bisogna prendersi le responsabilità di quello che si dice e scrive nonostante quella notizia non sarebbe dovuta uscire. La cena non c’è stata ieri sera per incongruenze temporali ma ciò non esclude che le parti si siano già viste (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Vincere l'Europa League sarebbe trionfale, vorrebbe dire fare una stagione superiore di quella della Lazio, del Milan e anche dell'Inter se non dovesse vincere la Champions. La partita con la Fiorentina conta zero, conta solo l'Europa League: non so come stanno i giocatori, ma a Firenze non farei giocare neanche un giocatore che ha mezza possibilità di affaticarsi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha già fatto un grandissimo risultato arrivando alla seconda finale europea consecutiva. Vincere sarebbe storico, ma se dovesse perdere non sarebbe una stagione negativa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)