L'amato maggio

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Servirà pure a distrarre e a ingannare il tempo, ma l'abuso di utilizzo della parola Dybala inizia a diventare stucchevole. Dybala sì, Dybala no. Dybala forse. Una cosa è certa. Mourinho e l'asso argentino puntano Budapest.

I dubbi ricordano quelli che in chiave Mondiali l'opinione pubblica si trascinò fino alle convocazioni diramate da Scaloni. Con la differenza che dopo cinquanta giorni di stop, Dybala doveva pur dimostrare al Commissario tecnico che fosse arruolabile, e lo spezzone di partita contro il Torino certificò che poteva partire per il Qatar, ma pure che era rientrato, come al solito, da grande calciatore qual è.

Stavolta non deve convincere l'allenatore, Mourinho, che in realtà nel protocollo di recupero avrebbe aggiunto alcuni spezzoni nelle gare precedenti la fastidiosa trasferta di Firenze. Ma tant'è. Dybala ha un fisico che non lo obbliga a giorni e giorni di sedute per ritrovare smalto e spunti. Per paradosso farebbe la differenza pure da fermo. Dal primo minuto? In corsa? Oggi facciamo prima a correre a giocare al superenalotto prima delle diciannove e trenta. Ma fa parte dell'attesa. E tira assai.

Non a caso ci ricordiamo di Fiorentina-Roma quando designano Ayroldi per arbitrarla. "ah, sabato c'è la partita?". Nella testa, anche di Mourinho, di partita ce n'è una. Non esiste passato, se non per i benefici che la sua esperienza gli consegnerà in vista del Siviglia. Non esiste futuro, tant'è che ieri sera, sbarcato a Fiumicino alle ventitre, è filato nella sua camera da letto, perché eventuali annunci e decisioni verranno dati e prese dal fischio finale di Taylor in poi.

Nella testa soltanto il Siviglia. La testa è quella del più grande animale da palcoscenico internazionale che il calcio conosca. Soprattutto quando le coppe mutano dalla fase a gironi alla fase a eliminazione diretta. Ogni altro argomento passa in secondo, terzo e quarto piano. Di arbitri, contratti e affini, ne parlino Cassano, Ulivieri, al limite Pinto. Maggio è il mese che Mourinho ama di più. Perché è il mese delle finali. Tutto il resto sono tempi e temi da inutili mezze stagioni.

In the box - @augustociardi75