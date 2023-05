Instagram, relax per Mourinho e squadra a Trigoria: "Il grande barbecue giallorosso" (FOTO)

Uniti verso la finale: dopo il Media Day dell'Uefa a Trigoria, con la conferenza stampa di José Mourinho e le interviste dei giocatori ai cronisti presenti in vista della finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 31 maggio a Budapest, relax per la squadra e lo staff. Al "Fulvio Bernardini", infatti, è stato organizzato un barbecue e a mostrarlo è il tecnico giallorosso su Instagram: "Trigoria Training Ground AS Roma, il grande barbecue giallorosso".