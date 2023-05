Dalla Francia: Il PSG punta Luis Enrique

Emergono importanti novità per quanto riguarda il futuro allenatore del PSG, che a fine stagione saluterà Christophe Galtier. Secondo il quotidiano francese infatti i parigini avrebbero messo in cima alla lista dei successori lo spagnolo Luis Enrique, cercato in queste ultime ore anche dal Napoli. Un nuovo nome quindi, dopo le recenti voci che accostavano José Mourinho alla panchina della squadra francese. Da poco esonerato dalla guida della nazionale spagnola, Luis Enrique in Francia riuscirebbe a mettere d'accordo tutti: l'azionista, il Qatar, il presidente al-Khelaifi e il direttore sportivo Luis Campos, per la sua esperienza nell'allenare giocatori di livello e per la sua grande cultura degli spogliatoi. Inoltre in uno spogliatoio dove la lingua principale parlata è lo spagnolo, non avrebbe grandi problemi nell'ambientamento.

(Le Parisien)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE