Mourinho, dalla Francia insistono: il portoghese e Motta per la panchina del Psg

Christophe Galtier difficilmente siedera' sulla panchina del Paris Saint Germain nella prossima stagione. La conquista imminente della Ligue 1 non bastera' al 56enne tecnico francese per guadagnarsi la conferma tanto che, riporta "L'Equipe", la ricerca del successore sarebbe gia' cominciata.

Se è vero che il sogno resta Zinedine Zidane, altri 4 nomi sarebbero sotto esame. Il piu' importante è quello di José Mourinho, legato alla Roma da un altro anno di contratto: se arrivasse la chiamata del Psg, lo Special One direbbe si'. Ci sarebbe stato anche un incontro con il suo entourage alcune settimane fa: del tecnico portoghese piace soprattutto il lato molto esigente che e' forse quello di cui ha piu' bisogno lo spogliatoio del Paris. Altro candidato e' Thiago Motta, che proprio nella Primavera del Psg ha mosso i primi passi da allenatore ed e' molto stimato da Nasser Al Khelaifi. La poca esperienza in panchina, pero', non depone a suo favore. C'e' chi spinge anche per Marcelo Gallardo, una stagione da calciatore al Psg e desideroso ora di misurarsi col calcio europeo dopo la lunga e vincente esperienza al River Plate, ma un altro nome a sorpresa e' quello di Abel Ferreira, 44enne tecnico portoghese del Palmeiras, ex Braga, da tempo su taccuino di Luis Campos.

(L'Equipe)

