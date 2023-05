Day after di Roma-Salernitana: allenamento e terapie per Dybala. Giovedì Mourinho in conferenza per l'UEFA Media Day

È il giorno dopo Roma-Salernitana, match valido per la 36esima giornata di campionato e terminato con un pareggio per 2-2. Nonostante i due giorni di riposo concessi da José Mourinho, Paulo Dybala si è comunque recato a Trigoria (e farà lo stesso domani) per allenarsi ed effettuare terapie alla caviglia, che ha sentito ancora dolorante nella rifinitura di sabato e, per questo, rende quasi impossibile la sua presenza nella sfida contro la Fiorentina del prossimo weekend.

L'obiettivo della Joya è quello di esserci a Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia. E, a proposito di ciò, giovedì Trigoria aprirà le porte alla stampa per l'UEFA Media Day: alle 13 è prevista la conferenza stampa di José Mourinho.

Novità, infine, sul fronte stadio, con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha parlato di "fine 2024" come data possibile per l'inizio dei lavori, e anche riguardo la maglia per la prossima stagione firmata Adidas, che sarà lanciata ufficialmente il 21 luglio.

