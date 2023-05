FIORENTINA-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 25 euro

Dopo il 2-2 casalingo con la Salernitana, la Roma farà tappa a Firenze sabato, alle 18.00, nella penultima giornata di campionato contro la Fiorentina prima della finale di Europa League contro il Siviglia. La società viola, tramite il sito ufficiale, ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti. Per quanto riguarda il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti "la vendita inizierà il 23/05/2023 ore 15:00 per i soli possessori di fidelity card del AS ROMA fino alle ore 19:00 del 26/05/2023". Il prezzo è di 25 euro.

(bigliettifiorentina.com)

