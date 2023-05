FOCOLARI: "Vincere l'Europa League sarebbe un capolavoro" - CIARDI: "Il campionato si è chiuso con il pareggio col Milan"

La Roma si ferma ancora. I giallorossi hanno pareggiato 2-2 contro la Salernitana nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, allungando così la striscia di partite consecutive senza vittoria in campionato a quota sei. Nelle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla delle difficoltà dei giallorossi, con uno sguardo alla finale di Europa League. "La vittoria dell'Europa League sarebbe un capolavoro", afferma Furio Focolari. Augusto Ciardi mastica amaro: "Il campionato della Roma si è chiuso con il pareggio contro il Milan". Francesco Balzani, invece, parla delle condizioni di Paulo Dybala: "Sono sicuro che giocherà la finale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma in campionato sta rendendo meno del suo potenziale, ma conta poco dato che è in finale di Europa League. Mourinho va considerato un vincitore anche se non dovesse portare a casa l’Europa League (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Mourinho vince l’Europa League fa un capolavoro, non ha la squadra per trionfare in una competizione così importante. Il primo tempo di ieri era troppo brutto per essere vero, la Roma era inguardabile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bisogna cercare di mettere insieme le forze per giocare la finale di Europa League. Sono curioso di vedere come finirà questa stagione, poi si capirà il futuro della società e le intenzioni dei vari protagonisti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il campionato della Roma si è chiuso con il gol di Saelemaekers al 97' contro il Milan (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha la rosa per primeggiare in un torneo da 15 partite come l'Europa League, ma non per arrivare in fondo a tutte le competizioni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

In Europa League il percorso della Roma è straordinario, mentre il campionato è nettamente al di sotto delle aspettative. I giallorossi avrebbero potuto avere 15 punti in più (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma si è indebolita a gennaio, Solbakken non è neanche la metà di Zaniolo. Dybala? Per me è anche un po' di pretattica, sono sicuro che giocherà la finale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tra Mourinho e Pinto non ci sono margini di conciliazione, non lavorano bene assieme. Non ho percezioni positive sulla permanenza del tecnico (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)