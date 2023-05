Dybala: allenamenti e terapie a Trigoria nonostante i giorni di riposo, ma la sua presenza con la Fiorentina è quasi impossibile

Nonostante i due giorni di riposo concessi alla squadra da José Mourinho, Paulo Dybala si è presentato comunque oggi a Trigoria (e farà lo stesso domani) per allenarsi e svolgere terapie alla caviglia, zona nella quale ha sentito riacutizzarsi il dolore durante la rifinitura di domenica. La sua presenza sabato nel match contro la Fiorentina appare, dunque, quasi impossibile, mentre l'obiettivo della Joya è quello di recuperare in tempo per la finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest.

(ansa.it)

