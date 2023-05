Trigoria, giovedì l'UEFA Media Day: Mourinho in conferenza alle 13

Giovedì Trigoria apre le porte alla stampa per l'UEFA Media Day. Dopo il pareggio con la Salernitana, la Roma è attesa dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato alle 18.00 al Franchi, prima della finale di Europa League contro il Siviglia in scena alla Puskas Arena di Budapest il 31 maggio. La seduta della squadra sarà visibile ai giornalisti e durante la giornata sono previste interviste in mixed zone ai giocatori. Inoltre, alle 13.00 il tecnico José Mourinho interverrà in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini".