I VOTI DEGLI ALTRI - El Shaarawy "è tornato", Belotti "horror", Zalewski "intraprendente"

La Roma riesce ad ottenere non più di un 2-2 nella gara casalinga contro la Salernitana, tanto cuore ma poca forza visti gli ultimi impegni della squadra di Mourinho (5,92) e la testa già a Budapest. Una difesa stanca con Smalling (5,64) che fa il suo ma "Ha bisogno di giocare per tornare il vecchio Chris" scrive Il Messaggero. Ibanez (5,35) prova a riscattare le sue ultime prestazioni con un gol di testa che sarebbe valso l'1-1 "Ma non aveva fatto i conti con Belotti" scrive di lui Il Corriere dello Sport. I cambi nella ripresa, specialmente Matic (6,71) che segna il gol del 2-2 sembrano aver dato un guizzo ad una Roma stanca.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,71

Bove 6,00

Smalling 5,64

Ibanez 5,35

Zalewski 6,00

Camara 5,14

Tahirovic 5,28

El Shaarawy 6,50

Solbakken 5,00

Wijnaldum 5,21

Belotti 4,35

Llorente 5,78

Matic 6,71,

Cristante 5,78

Pellegrini 6,28

Abraham 5,92

Mourinho 5,92





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Bove 6,5

Smalling 6

Ibanez 5,5

Zalewski 6,5

Camara 5

Tahirovic 5,5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 5

Wijnaldum 5

Belotti 5

Llorente 6

Matic 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Abraham 6

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Bove 6

Smalling 5,5

Ibanez 5

Zalewski 5,5

Camara 5

Tahirovic 5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 4,5

Wijnaldum 5

Belotti 4

Llorente 5,5

Matic 6,5

Cristante 5,5

Pellegrini 6,5

Abraham 6

Mourinho 6





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Bove 6

Smalling 5,5

Ibanez 5,5

Zalewski 6

Camara 5

Tahirovic 5,5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 5

Wijnaldum 5,5

Belotti 4

Llorente 5,5

Matic 7

Cristante 6

Pellegrini 6

Abraham 6

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5,5

Bove 6

Smalling 5,5

Ibanez 5,5

Zalewski 6

Camara 5

Tahirovic 5,5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 5

Wijnaldum 5

Belotti 4

Llorente 6

Matic 7

Cristante 5,5

Pellegrini 6,5

Abraham 6

Mourinho 5,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Bove 6

Smalling 5

Ibanez 5

Zalewski 6

Camara 5,5

Tahirovic 5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 5,5

Wijnaldum 5

Belotti 4

Llorente 5,5

Matic 7

Cristante 6

Pellegrini 6

Abraham 6

Mourinho 6





IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6

Bove 5,5,

Smalling 6

Ibanez 5,5

Zalewski 6

Camara 5

Tahirovic 5,5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 5,

Wijnaldum 5,5

Belotti 4,5

Llorente 6

Matic 6,5

Cristante 5,5

Pellegrini 6

Abraham 6

Mourinho 5,5.





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Bove 6

Smalling 6

Ibanez 5,5

Zalewski 6

Camara 5,5

Tahirovic 5

El Shaarawy 6,5

Solbakken 5

Wijnaldum 5,5

Belotti 5.

Llorente 6

Matic 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Abraham 5,5

Mourinho 6